Ayo Konsumsi Enam Jenis Buah-Buahan Ini Untuk Kesehatan Anda

Selama ini jika ditanya buah apa yang mengandung vitamin C, yang menjadi jawaban pertama kita adalah buah jeruk. Padahal, jeruk bukanlah buah dengan kandungan vitamin C tertinggi.

Ya, ternyata buah yang mengandung vitamin C paling tinggi adalah buah jambu biji. Kandungan vitamin C dalam jambu biji adalah sebesar 206 mg, lebih tinggi dibandingkan dengan buah jeruk yang mengandung vitamin C sebesar 59-83 mg per satu buahnya.

Vitamin C merupakan salah satu vitamin penting yang dibutuhkan oleh tubuh, terutama untuk pertumbuhan dan perbaikan sel-sel dalam tulang, gigi, kulit, dan jaringan lainnya.

Selain itu, vitamin C juga mempunyai peran lain, seperti membantu meningkatkan penyerapan zat besi dari sumber makanan nabati, membantu mencegah kerusakan sel sehingga dapat mengurangi risiko penyakit kanker, dan juga dapat melindungi tubuh Anda dari berbagai infeksi karena vitamin C dapat membantu menjaga sistem kekebalan tubuh.

Karena fungsinya yang penting ini, maka tak heran tubuh kita membutuhkan banyak asupan vitamin C dari makanan. Salah satu sumber vitamin C adalah buah-buahan. Tidak hanya jeruk, masih banyak lagi buah yang mengandung vitamin C.

Beberapa buah lain yang mengandung vitamin C adalah:

1. Jambu biji

Jambu biji merupakan buah yang mengandung vitamin C paling tinggi. Seperti yang telah disebutkan di atas, jambu biji mengandung lebih dari 200 mg vitamin dalam satu buahnya, melebihi kandungan vitamin C yang dimiliki oleh jeruk.

Selain vitamin C, jambu biji juga mengandung banyak serat. Kandungan serat dalam jambu biji ini juga melebihi kandungan serat yang dimiliki oleh jeruk. Anda disarankan untuk memenuhi kebutuhan serat sebesar 25 gram (untuk wanita) sampai 38 gram (untuk pria) dalam sehari.

2. Pepaya