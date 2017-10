Turis Ini Keliling Indonesia Jelajahi Semua Destinasi Wisata, Hasilnya Sangat Mencengangkan

POS-KUPANG.COM - Indonesia is heaven. Come to Indonesia!

All the beauty there is in it.

Beberapa kalimat itu tertulis dalam akun Instagram indonesiaisheaven.

Tak ada yang tahu siapa yang membuatnya.

Namun saat melihat isi dari Instagramnya, kamu pasti langsung terperangah.

Bayangkan saja, lebih dari 343 postingan, hampir semuanya tentang destinasi yang ada di Indonesia.

Tak cuma itu saja, tiap postingan yang dia buat selalu bertuliskan, "Indonesia is an archipelagic country in the world's largest, which consists of 16.056 the island (registered in the United Nations).

In addition to the number of islands that's a lot more to the wealth of Indonesia is in the's got.

Indonesia also has 34 of the province, 714 tribe, 1100 is the local language, 127 active volcanoes and 51 national park.

There are also places in Indonesia is in the set as a UNESCO World Heritage Site and as a heritage site for the World.