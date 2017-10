Tak Kuat Diejek Karena Tak Tampan, Seleb Ini Nekat Operasi Plastik. Hasilnya Bikin Gigit Jari

POS-KUPANG.COM- Sosok Marlou Arizala lumayan dikenal di negaranya, Filipina sebagai anggota boyband HashT5.

Pada tahun 2016 Marlou memutuskan untuk hengkang dari grup yang membesarkan namanya dan mencoba peruntungan bersolo karier, melansir dari Viral4real.

Selain dikenal sebagai mantan anggota boyband, Marlou juga cukup menarik perhatian publik karena banyolannya dalam video yang diunggah di dunia maya.

Di tengah popularitasnya, Marlou kerap jadi bahan ejekan karena parasnya.

Malah dirinya lebih terkenal karena wajahnya yang tidak menarik ketimbang kemampuannya sebagai entertainer.

Tak ingin terus-terusan jadi bahan ejekan, Marlou lantas memermak penampilannya dengan melakukan operasi plastik.

Malah ia tidak ragu memberitahu para netizen dalam setiap proses bedah wajahnya.

Pada 5 September 2017 lalu, Marlou membagikan sebuah video sebelum melakukan operasi.

"Wish me well guys. God bless us all," tulis Marlou pada keterangan unggahan.

berselang 14 hari marlou kembali mengunggah sebuah video ke Instagramnya.