Zoom dan Temukan Tulisan Unik pada Jilbab yang Dikenakan Wanita Ini. Mengejutkan!

POS-KUPANG.COM- Foto seseorang yang tengah mengenakan jilbab ini tersebar dan viral di dunia maya.

Jika dilihat sekilas, jilbab tersebut terlihat seperti jilbab sebagaimana mestinya.

Berwarna putih kombinasi hitam, tak ada hal khusus yang membuat jilbab tersebut lain daripada yang lain.

Namun jika diperhatikan lebih detail, jilbab tersebut memiliki motif yang tak biasa.

Berikut ini gambar jilbabnya.

Sudah menemukan apa yang tak biasa dari jilbab tersebut?

Ya, jika dilihat lebih teliti, ada tulisan "I Love Jesus" yang tertera dalam motif jilbab tersebut.

Tulisan tersebut bahkan mendominasi motif jilbab.

Gambar seseorang yang mengenakan jilbab bertuliskan "I Love Jesus" tersebut diunggah oleh netizen bernama Mustafa Akyol @AkyolinEnglish di Twitter.

Dalam unggahan tersebut, Akyol menuliskan keterangan, bahwa foto tersebut diambil di sebuah bus umum di Turki.

"Photo of the day (from a public bus in Turkey):

A veiled Muslim lady whose headscarf reads, 'I love Jesus'," tulis Akyol.