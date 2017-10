Luar Biasa Paduan Suara Unika Semarang Bisa Sabet 5 Medali Emas di Kompetisi Italia

POS KUPANG.COM, SEMARANG - Tim Paduan Suara dari Universitas Katolik Soegijapranata Semarang, Jawa Tengah, menyabet lima medali emas dan satu perak dalam dua kompetisi di Italia.

Capaian berharga itu diperoleh di dua kompetisi sekaligus. Yaitu 11th Rimini International Choral Festival dan lomba paduan suara di Kota Florence, Italia.

Paduan suara beranggotakan 30 orang ini menyisihkan tim paduan suara unggulan dari 12 negara-negara Uni Eropa dan negara belahan dunia lain.

Mereka menjadi juara kategori Special Prize for Best Performance of Italian Composer's Work, dan Second Place at Grand Prix Competition.

Dua kompetisi paduan suara internasional ini diselenggarakan di Roma, Italia, pada 21-29 September 2017. Lalu di kota Florence pada 26-29 September 2017.

Ketua delegasi tim paduan suara Unika, Agustinus Dian Purnadi mengatakan, dalam kompetisi tersebut, Indonesia diwakili dua tim.

Dalam kompetisi di Roma, mereka bersaing dengan tim-tim lain dari negara seperti Slovakia, Slovenia, Swedia, Polandia, Rusia, Guetemala, Italia, Hongaria, Portugal, Lithuania, Latvia, Spanyol, dan Estonia.

Tim kemudian mengikuti kompetisi dalam kategori Folklor, Gospel, Spiritual, Mixed Choir, dan Sacred Music. Di kategori pertama ini, mereka mendapat dua medali emas dari kategori Folklor dan Mixed Choir dan perak dalam kategori Sacred Music.

"Ini pertama kali pengalaman kami juara di negara asal paduan suara. Kami dapat lima emas dan satu perak," kata Dian, saat disambangi di kampusnya, Jumat (6/10/2017).

Perjuangan untuk mengikuti kompetisi cukup berat. Para mahasiswa ini harus menyesuaikan dengan cuaca di Italia yang relatif dingin dan pola makanan setempat.