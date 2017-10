Parah! Pejalan Kaki Sering Ditabrak di Jalan Timor Raya. Ini alasannya

Laporan wartawan Pos Kupang, Hermina Pello

POS KUPANG.COM,KUPANG - Jalan Timor Raya ternyata hanya memiliki trotoar di Kelurahan Pasir Panjang saja. Itupun hanya di sekitar kompleks Brimob sampai jembatan, tepatnya mulai dari restoran in and out sampai ke dekat jembatan.

Sedangkan untuk drainase, pantauan Pos Kupang saluran drainase tidak tersedia di sepanjang jalan.

Pantauan dari pertigaan cabang Oesapa, saluran drainase tidak terlihat. Namun di dekat lokabinkra ada saluran drainase yang sementara dibuat dan saluran ini sampai ke dekat jembatan Oesapa.

Setelah jembatan Oesapa, mendekati peetigaan pulau indah baru terlihat adanya saluran drainase.

Dari pertigaan Pulau Indah tidak ada saluran drainase, saluran baru terlihat di depan Kantor Bosowa dan setelah itu tidak ada lagi drainase.

Di dekat pembuatan batako angkasa raya ada drainase hanya beberapa meter saja hingga sampai Jalan Gerbang Madia tidak ada lagi drainase.

Dari pertigaan Jalan Ainiba sampai jalan Selat Sawu ada drainase tapi tidak berfungsi karena saluran itu ada yang sudah dipenuhi tanah.

Warga Kelurahan Pasir Panjang, Adi Talli yang ditemui mengatakan sesuai dengan regulasi tentang jalan raya maka drainase dan trotoar merupakan bangunan pelengkap jalan raya sehingga seharusnya jalan harus ada drainase dan trotoarnya.

"Apalagi bagi jalan Timor Raya yang merupakan jalan Arteri Utama. Fasilitas bangunan pelengkap tersebut tentunya ada manfaatnya bagi masyarakat. Tidak adanya drainase sepanjang jalan Timor Raya menyebabkan saat musim hujan ada beberapa daerah yang tergenang dan menghambat aktifitas warga. Begitu pula dengan trotoar, dengan tidak adanya trotoar maka pengguna jalan khususnya pejalan kaki akan menggunakan badan jalan," katanya.

Hal ini tentunya, kata Talli, dapat menyebabkan terjadinya kecelakan bagi pejalan kaki dan ini tentu merugikan warga yang berjalan kaki.

Pemerintah seharusnya mulai merencanakan pembangunan saluran drainase mengingat dengan berkembangnya pembangunan di kota ini daerah resapan mulai sangat berkurang sehingga air hujan akan mengalir ke jalan raya. (*)