Pariwisata Konservasi di Kabupaten Sikka

Oleh: Dominggus Koro

Ketua Himpunan Pramuwisata Indonesia Cabang Maumere

DI Kabupaten Sikka, pariwisata tak lagi dipandang sebelah mata. Wibawa dan harga politiknya naik kelas. Ini karena duo pemimpin, Yosef Ansar Rera-Paolus Nong Susar, menjadikan pariwisata salah satu sektor unggulan. Pertanda duo pemimpin tersebut yakin dunia turisme amat bisa diandalkan sebagai sumber pendapatan dan kesejahteraan bagi masyarakat dan daerah.

Pemerintah, jadinya, sangat serius mengurus dan mengelola sektor layanan jasa plesiran dan liburan ini. Semangat dan keseriusan berpariwisata terasa betul. Promosi gencar dilakukan. Ada nama Maumere di even-even strategis nasional. Tiap tahun pelaku wisata dilibatkan di Bali & Beyond Tourism Fair (BBTF)-sebuah ajang promosi dan pemasaran tahunan kelas dunia, sejenis ITB Berlin-nya Indonesia. Kemudian, untuk mengembalikan taman laut Teluk Maumere sebagai ikon wisata bahari Sikka, pemerintah adakan even fotografi bawah laut sejak tahun 2016.

Dan, DPRD Kabupaten Sikka mendukung penuh upaya eksekutif. Toh, rencana dan program sebaik apapun tidak akan berarti apabila wakil rakyat tidak kasih kunci untuk membuka brankas uang. Kalau sebelumnya jatah anggaran untuk pariwisata di bawah satu miliar rupiah, kini sudah bermiliar-miliar. Hat off to pemerintah dan DPRD Kabupaten Sikka!

Bak gayung bersambut, Presiden Jokowi pun amat bersemangat mendorong pariwisata sebagai sektor terdepan untuk mendatangkan devisa bagi negara. Arief Yahya, yang jago promosi dan pemasaran di PT. Telkom, diminta mengurusi pariwisata. Tiang target dipancang tinggi, bahwa pada tahun 2020 jumlah kunjungan ke Indonesia mesti mencapai 20 juta orang per tahun. Tak terkecuali di sektor pariwisata, presiden minta semua peraturan perizinan yang rumit agar dibuat mudah, sejauh mendukung dan membawa maslahat.

Resor di Gunungsari Pemana

Nah, soal perizinan ini investor harus mengurungkan niatnya untuk untuk turut membangun pariwisata di Kabupaten Sikka. Resor yang sedang dibangun PT. Aly Naga Samudera (PT. ANS) di Gunungsari, Pemana, dilabeli "liar" karena belum mendapatkan Izin Pemanfaatan Pariwisata Alam (IPPA) dari Dirjen Konservasi Sumber Daya Alam dan Eksositem Kementerian Lingkungan Hidup Republik Indonesia. Sedangkan Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Sikka telah menerbitkan izin prinsip.

Ramai diskusi masalah bungalow "liar" PT. ANS di media sosial. Awalnya, saya agak menyalahkan pihak yang "menabrak" aturan, penerbit izin prinsip. Juga Bupati dan Kadis Pariwisata Sikka yang menyebabkan izin tersebut ada. Namun, setelah merenung dalam, saya menemukan banyak manfaat dan hal baik dari investasi tersebut.

Meskipun sudah ditetapkan sebagai kawasan konservasi, tetap saja TWAL Teluk Maumere tidak luput dari cara bernelayan yang destruktif. Jamak terdengar cerita para penyelam yang ketakutan dan shock mendengar dentuman bom ikan saat mereka sedang diving. Kisah pilu yang sama dikemukakan para peserta lomba fotografi bawah laut yang dibuka oleh Gubernur NTT, Drs. Frans Lebu Raya di Maumere baru-baru ini.

Mengizinkan kawasan konservasi dikelola untuk kepentingan pariwisata adalah sebuah solusi kreatif. Investor menjalankan kegiatan bisnis sekaligus merawat dan melesetarikan kawasan tersebut. Investor tentu tidak mau rugi bila jualan dan daya tarik usahanya, yaitu terumbu karang dan ikan beragam jenis dan warna diberangus bom dan racun sianida. Tidak pula menghendaki sampah dan limbah mengotori dan merusak lingkungan.

Tugas berat yang diemban Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) sedikit diringankan. Badan itu tidak perlu lagi bersusah payah memantau kawasan yang dikonsesikan kepada investor. Tugas ini diambil alih oleh lembaga bisnis macam PT. ANS. Mereka pasti akan sangat intensif mendidik, dan membangun kesadaran masyarakat akan pentingnya memanfaatkan sumber daya alam secara arif dan lestari.

Dongkrak Pamor Pariwisata Sikka

Dalam kerangka bisnis pariwisata-konservasi, perusahaan pasti merekrut penduduk Pemana, Perumaan dan Dambila. Mereka akan dilatih menjadi dive guide, operator kendaraan laut, resepsionis, house keeper, tukang taman, tukang belanja dan sebagainya. Locals-cum-luxury resort workers akan menjadi motor pembangkit environmental awareness bagi penghuni pulau-pulau tersebut .

Tak perlu lagi menyebut manfaat investasi bagi Pendapatan Asli Darah (PAD) Kabupaten Sikka. Jelas, kehadiran resor mewah akan mendongkrak pamor pariwisata Sikka. Nama Maumere, dengan kekayaan dan keindahan bawah laut dan budaya masyarakatnya, akan semakin terkenal, more and more becomes the talk of the world. PT. ASN, seperti resor-resor lainnya, akan gencar promosi. Perlu juga diketahui, harapan untuk menaikan length of stay atau lama tinggal di Nian Tana bisa terwujud bila kawasan konservasi dikelola secara efektif dan kreatif.

Saya gelisah mencermati diskusi tentang nasib investasi ASN. Rasa ini saya tulis di dinding facebook tanggal 18 September 2017. Saya kutip tulisan tersebut sebagai penutup catatan pendek ini; Eko resor di salah satu zona konserasi dalam kawasan TWAL Teluk Maumere sedang bermasalah. Semoga ada upaya mencari jalan keluar yang mengantar para pihak ke tujuan; bahwa investor tidak dirugikan dan tata kelola zona sesuai peruntukannya-ialah meneguhkan tujuan konservasi yang melestarikan, serentak membawa manfaat ekonomis bagi masyarakat setempat dan pendapatan asli daerah (PAD).

Kita sungguh sangat mengharapkan kearifan para pemangku kepentingan di lingkup Pemkab Sikka dan Badan Konservasi Sumber Daya Alam daerah dan provinsi. Tak saling menyalahkan ataupun mencari-cari kesalahan dan melempar tanggung jawab. Spirit pariwisata sebagai sektor unggulan yang dicanangkan pemerintah daerah Kabupaten Sikka mestilah menjadi suar pemandu kita dalam menyelesaikan persoalan ini secara baik. *