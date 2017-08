President of The World Shorinji Kempo Organization Daulat Ketua Umum KONI NTT Kalungkan Medali

POS KUPANG.COM - Shorinji Kempo World Taikai, di San Mateo California, Amerika Serikat, Minggu (30/82017 kemai telah selesai digelar.

Sebanyak 24 negara yang turut mengambil bagian pada Kejuaraan Dunia Kempo di California termasuk Indonesia.

Pada kejuaraan dunia kempo di USA tersebut, President of The World Shorinji Kempo Organization, Yuuki So

mendaulat Ketua Umum KONI NTT, Drs. Frans Lebu Raya sebagai bentuk penghormatan untuk pengalungan medali bagi atlet perah medali.

Dibanding dengan negara-negara lain yang mengirimkan ratusan atlet termasuk tuan rumah Amerika Serikat yang menurunkan atletnya pada semua nomor yang dipertandingkan namun NTT hanya mengirimkan 16 atlet tampil di tujuh nomor embu beregu namun menoreh prestasi yang membanggakan bagi rakyat Indonesia.

"Kita berbangga karena dengan jumlah atlet dan nomor yang diikuti sedikit tapi Tim NTT yang membela Indonesia di Shorinji Kempo World Taikai, di San Mateo California, Amerika Serikat berhasil meraih enam medali, yakni tiga medali emas, satu perak dan dua medali perunggu," para Ketua Harian KONI NTT, Ir. Andre W Koreh, MT, melalui rilis dari Amerika, Senin (1/8/2017).



Pada acara penutupan, lanjut Andre Koreh, panitia Shorinji Kempo World Taikai 2017 menyampaikan terima kasih kepada seluruh kontingen yang telah mengambil bagian dan hadir mengikuti kejuaraan yang diadakan empat tahun sekali ini.

Pada acara penutupan sekaligus dilaporkan bahwa Shorinji Kempo World Taikai tahun 2020 akan diselenggarakan di Tokyo, Japan.



"Gubernur NTT, Drs. Frans Lebu Raya selaku Ketua Umum KONI NTT pada acara penutupan Shorinji Kempo World Taikai 2017 didaulat oleh President of The World Shorinji Kempo Organization, Yuuki So untuk mengalungkan medali kepada atlet peraih medali emas dari 18 nomor, termasuk atlet dari Jepang dan Indonesia setelah sebelumnya Ketua Umum PB Perkemi, Kartasasmita membacakan keputusan penetapan pemenang.," papar Andre Koreh (fen)

Ketua Harian KONI NTT, Drs. Frans Lebu Raya bersama Ketua Umum PB Perkemi dan President of The World Shorinji Kempo Organization – Yuuki So (ISTIMEWA)

Suasana Penutupan Shorinji Kempo World Taikai 2017, di San Mateo California – USA (ISTIMEWA)