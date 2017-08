Ini Tips untuk Anda! Cara Membedakan Makanan "Fast Food" dan Non "Fast Food?"

POS-KUPANG.COM--Banyak orang Indonesia yang menggemari fast food atau hidangan cepat saji.

Meskipun fast food tidak tidak semuanya junk food, tetapi banyak orang yang tetap memerhatikan kesegaran masakan.



"Kita non fast food atau made fresh from order, yang mengutamakan kesegaran. Jadi baru kita masak saat ada pesanan. Kita nggak pernah masak ulang, atau punya simpanan masakan matang. Selalu disajikan mendadak," ujar Erin Arifin, Marketing Senior Manager Wingstop Indonesia, Senin (31/7/2017).



Erin menyebutkan bahwa makanan non fast food memiliki bahan yang sama sekali belum diolah, diungkep, dimarinasi, ataupun digoreng sebelum mendekati permintaan atau order. Perlu waktu beberapa menit untuk menunggu hidangan jadi.



Lalu, bagaimana cara membedakan fast food dengan non fast food tanpa melongok ke dapurnya?



Karena mengutamakan kesegaran, tentunya masakan akan terasa lebih segar teksturnya. Jika sayuran masih crunchy, jika daging akan terasa juicy dan tidak kering di dalam.



"Kalau cepat saji kan ada proses penumpukan sebelum di-order, jadi daging sudah kering terkena paparan udara. Dihangatkan terus di lemari penghangat, atau digoreng lagi jadi minyaknya bertambah," terang Erin.

Selain itu, menurutnya bumbu juga akan lebih terasa untuk hidangan seperti ayam goreng.

Tidak hanya karena bahan utama yang segar, tetapi juga bumbu yang sangat meresap saat hidangan baru diangkat dari penggorengan.

"Berbeda dengan daging yang sudah menunggu lama, sempat dingin lalu dihangatkan lagi. Akan kurang terasa bumbu rempahnya," ujarnya.



Hidangan non fast food pun akan terasa panas saat dihidangkan. Panas akan sangat terasa sampai ke dalam daging, dengan asap masih mengepul.



Wingstop adalah salah satu gerai yang menyajikan non fast food dengan hidangan utama chicken wings.

Pengunjung memang butuh waktu beberapa menit untuk bisa mendapatkan seporsi chicken wings berlumur aneka saus.

Untuk menyiasati kepadatan di jam-jam sibuk, Wingstop menyiapkan alat masak yang banyak dan menambah persiapan bumbu serta bahan baku saat jam makan siang dan makan malam.



Wingstop merupakan resto waralaba yang menyajikan aneka olahan ayam, terutama chicken wings.

Dengan slogan flavor expert, pembeli dapat memilih lebih dari 10 rasa untuk berbagai hidangan ayam.(*)