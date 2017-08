VIDEO: Harga Telur di Kota Kupang Naik Terus, Distributor Rimba Raya Sembako Ungkap Penyebabnya

Laporan Wartawan Pos-Kupang.c om, Hermina Pello

POS-KUPANG.COM, KUPANG - Harga telur ayam ras di Kota Kupang naik terus dari waktu ke waktu. Mau tahu apa penyebabnya?

"Harga telur sudah naik dari kemarin. Harga telur selalu naik sejak beberapa waktu terakhir. Harga normal Rp 265 ribu per ikat (180 butir), naik sedikit sedikit Rp 2 ribu per ikat, Rp 5 ribu per ikat dan sampai saat ini harganya mencapai Rp 290 ribu per ikat," kata Pemilik Rimba Raya Sembako, Akbar, yang ditemui di tempat usahanya, Rabu (2/8/2017).

Dia pun mendapat informasi dari Surabaya bahwa pengiriman telur berikutnya akan naik lagi.

Penyebabnya berdasarkan informasi dari sana karena waktu Lebaran ayam petelur disembelih untuk konsumsi Lebaran jadi produksi kurang, maka harga naik," jelas Akbar.

Penjual telur di Pasar Kasih, Ani Tefu sementara melayani pembeli telur. Gambar diambil Senin (31 /7/2017). (POS KUPANG/HERMINA PELLO)

Meskipun harga telur naik, konsumen tetap membelinya.

Pembeli telur di distributor telur Rimba Raya Sembako. Gambar diambil Rabu (2/8/2017). (POS KUPANG/HERMINA PELLO)

