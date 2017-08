Buruan! Dapatkan Diskon 50 Persen untuk Kabin Pesawat Kelas Bisnis Terbaik di Dunia

POS-KUPANG.COM--Qatar Airways baru-baru ini mendapatkan penghargaan dari Skytrax sebagai "World's Best Business Class" tahun 2017. Maskapai ini pun menawarkan diskon hingga 50 persen untuk Business Class, dan dapat digunakan ke berbagai rute di dunia.

Program yang dikemas dalam kampanye "Fly with the World's Best Business Class" ini berlangsung pada minggu pertama Agustus 2017.

Penumpang dapat memanfaatkan diskon khusus ini ke sejumlah destinasi liburan dan bisnis yang populer termasuk rute yang baru dibuka. Antara lain Nice (Prancis) Dublin (Irlandia) dan Skopje (Republik Macedonia).

Qatar Airways sendiri melanjutkan rencana ekspansi global ke destinasi menarik mulai bulan ini. Seperti Kiev (Ukraina) Praha (Republik Ceko), dan Sohar (Oman).

Chief Commercial Officer Qatar Airways, Ehab Amin mengungkapkan kebanggaannya serta ucapan terima kasih kepada Skytrax atas disematkannya "World's Best Business Class".

"Kami senang bisa merayakan penghargaan ini dengan para penumpang kami dari seluruh dunia. Kami mengundang mereka untuk memanfaatkan promosi unik ini, supaya lebih merasakan pelayanan kelas dunia kami yang terkenal," ujarnya dalam rilis yang diterima KompasTravel, Senin (31/7/2017).

Calon penumpang bisa membeli tiket diskon hingga 50 persen mulai 31 Juli - 9 Agustus 2017. Periode keberangkatan hingga 31 Maret 2018.

Diskon lebih lanjut juga akan ditawarkan untuk rute destinasi yang baru-baru ini dibuka yaitu Kiev (Ukraina) Praha (Republik Ceko), dan Sohar (Oman).

Maskapai ini juga baru memperkenalkan kursi kelas bisnis yang diresmikan dengan nama "Qsuite".

Produk ini menetapkan standar baru dalam perjalanan kabin kelas bisnis.

Qsuite menyajikan tempat tidur ganda, menjadi yang pertama di kelas penerbangan bisnis. Juga dengan panel privasi sehingga penumpang yang duduk berdampingan seperti membuat panel kamar pribadi mereka sendiri.

Panel-panel tersebut dapat disesuaikan, dengan monitor televisi yang dapat ditata di tengah empat kursi terdekat.

Sehingga keluarga atau rekan kerja Anda bisa membuat ruangan pribadi untuk makan, rapat, dan yang lainnya.(*)