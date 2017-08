Bagi Keluarga Muda : Simak Tips "Traveling" dari YouTuber untuk Anda

POS-KUPANG.COM--Jalan-jalan atau traveling bersama keluarga menjadi kebutuhan primer bagi keluarga perkotaan. Cara melepas kepenatan dan rutinitas ini dirasa ampuh untuk badan dan pikiran agar dapat kembali segar.

Hal itu yang tidak dilupakan oleh blogger sekaligus YouTuber, Andra Alodita. Bersama suaminya Abenk Alter dan anaknya Aura (2), mereka dengan tegas menyatakan family traveling itu wajib.

"Setidaknya kita setahun minimal dua kali. Biasanya kami bisa tiga bulan sekali jalan-jalan," kata Alo saat bertemu Kompas.com bersama Dwidaya Tour menjajal Universal Studios Japan di Osaka, Jepang.

Ditambahkan Alo, orangtua juga butuh traveling untuk memperkaya diri.

"Dulu sebelum menikah dan ada Aura, kita kerja untuk bisa traveling. Sekarang beda, traveling untuk membekali diri, ketemu orang baru, ada cerita baru, enggak stuck di satu tempat, memperkaya diri, jadi tau banyak hal. Lebih ke mind aja," cerita Alo.

Alo menerangkan, jalan-jalan bersama keluarga tidak harus ke tempat-tempat yang jauh atau ke luar negeri. Di daerah yang dekat pun dapat menjadi destinasi.

"Yang penting cari suasana baru saja," ucapnya.

Meski begitu, Alo yang dikenal sebagai blogger kecantikan ini mengingatkan agar jangan terlalu banyak berekspektasi ketika merencanakan liburan. Ia menilai liburan seharusnya menjadi pengalaman baru.

"Kalau terlalu berekspektasi bisa kecewa, kita minded-nya go with the flow aja. Karena ekspektasi enggak tinggi kita dapatnya bisa fresh banget. Harus benar-benar dikosongin kepalanya, pas pulang enak banget seneng," cerita Alo.

Sependapat dengan istrinya, Abenk menilai jalan-jalan bersama keluarga dibutuhkan untuk mengimbangi beban kerja yang lumayan padat. Ia menyebut liburan menjadi sangat penting saat seseorang atau keluarga butuh refreshment atau suasana segar.