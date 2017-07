Galau Ditinggal Giorgino, Angela Gilsha Berlibur ke Labuan Bajo. Foto-Fotonya Bikin Susah Nafas

POS-KUPANG.COM- Angela Gilsha sedang menikmati masa pasca putus dari Giorgino Abraham.

Hubungan yang sudah mereka bina selama dua tahun, tidak bisa dipungkiri meninggalkan luka di hati Angela.

Apa lagi mantan kekasihnya kepergok berlibur bersama Irish Bella yang tak lain adalah sahabatnya sendiri.

Kondisi itu tampaknya cukup membuat Angela gerah.

Ia lalu memutuskan berlibur ke Labuan Bajo.

Yuk intip keseruan liburan Angela di Labuan Bajo.

1. Angela berpose manis bersam seekor komodo. Duh gak takut digigit ya Angela?

2. Angela tampak bahagia di foto ini. Ia pun menambahkan caption "best sunset ever". Wah bisa langsung move on nih.

3. Memang Angela tahu cara menghibur diri. Ia pun memilih pantai untuk melepas semua rasa sakit ditinggal kekasih.

4. Angela mampir di Pulau Kelor juga loh.

5. Di foto ini Angela juga menambahkan hastag i love flores loh. Kapan kembali lagi Angela? Jangan pas galau saja ya.

Angela Gilsha dijamin akan move on dari Giorgino.