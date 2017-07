Anak-anak Panti Hadiri Pelantikan Pengurus PPI NTT

POS KUPANG.COM, KUPANG - Anak-anak dari Panti Asuhan Sonaf Maneka, Kelurahan Lasiana, Kota Kupang, hadir pada acara pelantikan pengurus Purna Paskibraka Indonesia (PPI) Provinsi NTT, di Hotel Aston, Jalan Timor Raya-Kupang, Sabtu (29/7/2017) malam. Sonaf Maneka merupakan salah satu panti yang selalu mendapat perhatian dari PPI NTT.

Pantauan Pos Kupang, sekitar 20 anak dari panti ini didampingi pengurus panti hadir mengikuti acara seremoni pelantikan PPI NTT periode 2017-2022.

Anak-anak dari panti ini duduk tenang mengikuti acara ini hampir dua jam. Acara pelantikan dilakukan dengan tema: Langit tak Perlu Menjelaskan bahwa Dia Tinggi (people know you're good if You're good) dengan sub thema: Membangun Karakter Pemuda Berjiwa Nasional Sebagai Pilar Penyangga Kesatuan Bangsa.

Pelantikan ini dipimpin Ketua Umum PPI Pusat, Gousta Feriza, S.H, M.H. Hadir pula Asisten III Setda NTT, Ir. Ben Polo Maing, unsur Forkopimda NTT, Badan Narkotika Nasional (BNN) NTT, Ketua Panitia Pelaksana, Agung W Setiawan, dan Sekretaris Assidiq Mujahidin serta seluruh purna paskibraka Indonesia NTT.

Pelantikan ini ditandai dengan penyematan ping oleh Gousta Feriza kepada Ketua PPI NTT, Abdoh Muhammad Bazher, S.Sos, kemudian penandatanganan berita acara oleh ketua umum, ketua NTT dan Ben Polo Maing, serta penyerahan petaka.

Dalam sambutannya, Ketua PPI NTT, Abdoh Muhammad Bazher, S.Sos, mengatakan, dirinya sudah dipercayakan memimpin PPI NTT dua periode dan dalam tugas dan tanggung jawab sebagai pimpinan, dirinya terus memberi motivasi kepada semua PPI agar terus berkarya dalam bela negara.

"Satu-satunya bela negara yang murni itu ada di PPI dan PPI itu otomatis sudah pernah jadi Paskibraka. Kami tidak jalankan politik, kalau individu silahkan tetapi secara organisasi tidak. Kita sudah bertekad maju bersama dengan semua masyarakat, termasuk karang taruna," kata Bazher.

Dia juga meminta dukungan Pemprov NTT dan kabupaten/kota sehingga PPI dapat mengembangkan segala potensi yang ada. Ketua Umum PPI, Gousta Feriza mengatakan, saat ini tercatat setiap tahun ada sekitar 25.000 anggota PPI, karena dengan porgram Paskibraka setiap tahun pada peringatan Kemerdekaan RI.

"Ini untuk membentuk kedisiplinan, jati diri dan karakter anak bangsa terutama siswa SMA/SMK. Kader bangsa ini merupakan aset bangsa. Kami mengharapkan kepada seluruh stakeholder agar bisa memanfaatkan potensi purna paskibraka Indonesia NTT," kata Feriza. (yel)