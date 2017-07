Ingin Nongkrong Asyik Sambil Menikmati Senja? Ke Tebing Bar and Cafe Saja

POS-KUPANG.COM- Ketika kamu memutuskan akan makan diluar, ada dua hal yang akan kamu pertimbangkan.

Makanan dan tempatnya.

Manusia masa kini tidak mudah menjatuhkan pilihan soal makanan dan tempat makan.

Ada banyak pertimbangan, salah satunya adalah suasana tempat makan yang akan dituju.

Hal tersebut membuat pengusaha pun tidak hanya mengandalkan makanan namun juga mempersiapkan tempat makan yang dikonsep sedemikian rupa.

Di Kupang, tempat makan yang memiliki suasana menawan pun sudah gampang di temui. Salah satunya Cafe Tebing.

Cafe Tebing sebagaimana namanya memang bertengger di atas tebing.

Di hadapan cafe ini, kamu akan menyapa lautan biru dan suasana senja yang menawan.

Cafe ini menawarkan pengelaman menikmati menu lezat yang juga memanjakan mata.

Cafe yang bertempat di Alak ini mengusung tema tradisional lewat desain interiornya.

Ketika kamu berkunjung, deretan meja dan kursi kayu sederhana akan tersenyum menyapamu.

Semua kursi dan meja di atur menghadap ke laut luas.

Jika baru saja melewati hari yang buruk, tidak ada salahnya melemaskan tubuh dan pikiran di cafe ini bersama orang-orang tercinta.

Dari jantung Kota Kupang, kamu harus menempuh perjalanan selama 45 menit.

Mudah untuk menemukan cafe ini karena letaknya yang berada tidak jauh dari pelabuhan Bolok.

So, are you ready?