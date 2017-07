Wouw, Four Seasons Sediakan Paket Liburan Naik Pesawat Jet, Anda Berminat?

Four Season Resort at Sayan, Ubud, Bali.

POS-KUPANG.COM--Paket keliling dunia kini ditawarkan oleh jaringan hotel Four Seasons. Dengan nama The Four Seasons Private Jet, tamu hotel Four Seasons akan diboyong keliling dunia naik pesawat jet pribadi.

"The Four Seasons Private Jet membawa wisatawan untuk menjelajah dunia, dengan pengalaman yang telah dikurasi dengan baik sebelumnya. Mengukir memori untuk selamanya di destinasi-destinasi dunia yang mendapat penghargaan," begitu tulis siaran pers yang diterima oleh KompasTravel, Selasa (26/7/2017).

Pada 2018, The Four Seasons Private Jet akan menjelajah delapan daerah termasuk Bali. Wisatawan akan diajak ke Seattle (AS), Kyoto (Jepang), Bali (Indonesia), Seychelles, Rwanda, Marrakech (Maroko), Bogota (Kolombia), Kepuluan Galapagos (Ekuador), dan Orlando (Amerika Serikat).

Perjalanan akan dimulai dari 19 Oktober 2018, dan berkunjung ke Four Seasons Bali Sayan dari 24-27 Oktober 2018.

Di Bali, wisatawan akan melakukan ritual spa dan terhubung dengan pakar di dunia wellness. Agenda lainnya adalah mengunjungi sekolah, Pura Batukaru, sawah di Jatiluwih, rafting, mengikuti kelas seni, dan belanja.

Selain Bali, wisatawan yang mengikuti The Four Seasons Private Jet akan merasakan keindahan pantai Seychelles, kebudayaan menarik Jepang, melihat gorila di Rwanda, berbelanja di Maroko, melihat karya seni di Bogota, berlayar dan menyelam di Galapagos, dan melihat burung di Orlando.

Untuk mengikuti paket tur keliling dunia dengan pesawat jet ini, tamu dari Four Seasons harus membayar 138.000 dollar AS atau setara dengan 1,8 miliar rupiah untuk dua orang.

Paket sudah termasuk ongkos transportasi dengan pesawat jet pribadi, transportasi di darat, makanan dan minuman, akomodasi di Four Seasons, dan kunjungan selama perjalanan.

Sebelumnya, The Four Seasons Private Jet telah menjual habis paket wisata keliling dunia naik pesawat jet pribadi pada September 2017.(*)