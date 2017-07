Warga Ende Minta Pemerintah Perhatikan Genangan Air di Pasar Wolowona

Laporan Wartawan Pos Kupang.com, Romualdus Pius

POS KUPANG.COM, ENDE -- Warga Kota Ende meminta kepada Pemerintah Kabupaten Ende agar memperhatikan luapan air yang terjadi Pasar Wolowona pasalnya hingga kini hal tersebut belum teratasi padahal kejadian itu sudah lama terjadi.

Beberapa warga yang dimintai komentarnya mengatakan bahwa pemerintah terkesan lamban mengatasi luapan air yang terjadi di Pasar Wolowona.

Luapan air yang terjadi di Pasar Wolowona bukan hal baru namun kenapa pemerintah belum juga mengatasi hal tersebut,kata Yustinus Sani warga Kota Ende kepada Pos Kupang, Jumat (28/7/2017) di Ende.

Yustinus yang juga adalah anggota DPRD Kabupaten Ende mengatakan sesuai dengan pantuan pihaknya terlihat bahwa luapan air yang terjadi di Pasar Wolowona bukanlah hal baru namun demikian pemerintah tidak segera mengatasi hal tersebut.

Yustinus mengatakan Pasar Wolowona adalah pintu masuk menuju ke Kota Ende namun demikian kesannya menjadi kumuh karena adanya luapan air yang terjadi di pasar tersebut.

Oleh karena itu pihaknya berharap agar pemerintah segera mengatasi luapan air yang terjadi di Pasar Wolowona sehingga kondisinya tidak semakin parah karena bisa merusakan inftrastruktur lainnya seperti jalan maupun rumah warga.

Luapan air yang terjadi di Pasar Wolowona tidak saja menggenangi area di sekitar pasar namun mengalir hingga ke badan jalan Negara yang mengakibatkan sebagian bahu jalan tergerus oleh air.

Warga lainnya, Oscar Vigator Wollo meminta agar perhatian pemerintah tidak hanya terfokus pada penyelenggaraan Liga 3 El Tari Memorial Cup dengan merehab Stadion Marilonga dengan dana yang besar namun juga harus memperhatikan keberdaan air di Pasar Wolowona meskipun kecil namun sebenarnya cukup mengganggu pemandangan.

Kepala Dinas PU Kabupaten Ende, Frans Lewang mengatakan pihaknya memang sudah memantau soal luapan air di Pasar Wolowona.

Dari pengamatan di lapangan terlihat bahwa luapan air itu terjadi akibat adanya sedimentasi di got yang ada didepan pasar. Selain itu adanya sampah yang dibuang oleh pengguna pasar sehingga air tersumbat dan meluap ke bahu jalan.

Pihaknya ujar Frans akan mengeruk sedimentasi yang ada di got serta diharapkan kepada warga agar tidak membuang sampah di got yang dapat menyebabkan got menjadi tersumbat yang mengakibatkan air meluap ke badan jalan.(*)