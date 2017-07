Calon Mahasiswa Akademi Pertanahan Jalani Tes Samapta di Kodim Sumba Timur

POS KUPANG.COM, KUPANG -- Kodim 1601/Sumba Timur melaksanakan kegiatan Samapta dalam rangka seleksi penerimaan calon mahasiswa Akademi Pertanahan.

Rekruitmen calon mahasiswa Akademi Pertanahan dilakukan Pemerintah Kabupaten Sumba Timur melalui Badan Kepegawaian Daerah (BKD).

Peserta yang mengikuti Samapta sebanyak 16 orang, rinciannya 9 laki-laki dan 7 perempuan.

Dalam press release yang dikirim staf Humas Kodim 1601/Sumba Timur, Sertu Arfan Ardiansyah dijelaskan bahwa Samapta dilaksanakan di lapangan Pahlawan, Kelurahan Hambala, Rabu (26/7/2017).

Kegiatan selama 3 jam, dimulai pukul 06.30 Wit, dengan Tim Penguji, Kapten Inf Nurcahyono, Serma Lispobgoh, Serka Stevanus dan Sertu Muhdar. Tim pendukung kesehatan berasal dari RSUD Umbu Rara Meha, dr Pangestu.

Ujian kesamaptaan atau kesegaran jasmani meliputi lari, sit up, push up, shuttle run/lari angka 8 dan pull up.

Sebelum kegiatan samapta, peserta dicek tekanan darah (tensi), diukur tinggi dan berat badan.

Calon mahasiswa yang lulus seleksi akan mengikuti pendidikan selama setahun di Akademi Pertanahan. Setelah wisuda, akan berdinas di Kantor Agraria Kabupaten Sumba Timur.(*)