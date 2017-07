Cantiknya Niken Anjani Berendam di Kolam, Netizen Ingin Ikut Renang Bersama dan Minta Ketemu

POS KUPANG. COM - Nama artis cantik Niken Anjani tetiba jadi bahan perbincangan para netizen tanah air.

Tak lain lantaran kabar perceraiannya secara diam-diam dengan Rama Sofiar.

Kabar ini semakin mengejutkan sebab perceraian pasangan yang menikah pada 12 Oktober 2014 itu telah terjadi pada Februari 2017.

Namun, tak lama bagi pemeran Sarah dalam serial OK Jek itu bangkit dari keterpurukan rumah tangganya.

Sebab, di akun Instagram pribadinya, @nikenanjanii, wanita 29 tahun itu beberapa kali mengunggah foto dirinya dengan seorang cowok bule.

Netizen pun berusaha mengonfirmasi kedekatan keduanya dengan bertanya siapa sosok itu pada Niken.

Meski banyak netizen yang patah hati usai melihat foto ini.

@irfanrachim: cemburu aku.

@arv11an: Is he your boyfriend .?

@xshelvyax: duh enak pacaran ma buleeee.