12 Fakta tentang Negara Bhutan yang Sangat Tertutup! Tak Ada Lampu Lalu Lintas hingga Rokok

POS KUPANG. COM - Bhutan adalah satu negara yang paling tertutup, selain Korea Utara.

Namun kini, Bhutan membuka diri terhadap pariwisata dan mulai mengincar turis Indonesia.

Kunjungan wisatawan ke Bhutan meningkat setiap tahunnya.

Pada 2015, Bhutan dikunjungi sekitar 155 ribu wisatawan.

Pada tahun yang sama, ada 333 turis asal Indonesia yang berkunjung ke negara tersebut.

Meski sudah membuka diri, masuk ke dalam negara tersebut tak semudah turis asing masuk ke Indonesia.

Wisatawan harus menggunakan travel agent asli Bhutan dengan tarif yang sudah ditentukan oleh pemerintah setempat.

Untuk premium daily package harganya 200 dolar AS (Rp 2,6 juta) per orang, per malam.

Harga tersebut berlaku untuk musim dingin dan musim panas.

Sementara untuk musim semi dan gugur, harganya 250 dolar AS (Rp 3,3 juta) per orang per malam.