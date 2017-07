Penjual Kuliner di Lasiana Harus Diversifikasi Jualan

POS KUPANG. COM /HERMINA PELLO

Laporan Wartawan Pos-Kupang.Com, Hermina Pello

POS-KUPANG.COM, KUPANG - - Para penjual kuliner yang ada di pantai Wisata Lasiana harus melakukan diversifikasi jualan sehingga ada hal yang berbeda agar ada dampak pada pendapatan para pedagang.

Seperti disaksikan Pos Kupang. Com, para pedagang di Lasiana berjualan makanan yang sama mulai dari pisang gepe, kelapa muda dan minuman botol.

Rumah Labirin di Pantai Lasiana (pos kupang)

Kepala Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi NTT, Dr Marius Ardu Jelamu didampingi Sekretaris Dinas, Welly Rohimone dan Kabid Pengembangan Destinasi, Beni Wahon yang ditemui di ruang kerjanya, Selasa (25 /7/2017) terkait dengan keluhan pedagang kuliner dimana pendapatan mereka menurun karena tarif masuk yang naik sehingga pengunjung tidak lagi berbelanja di tempat mereka.

"Jualan mereka dari ujung ke ujung sama hanya pisang gepe, kelapa muda, dan minuman kaleng. Otomatis kalau sudah masuk di satu tempat,.maka pengunjung tidak lagi ke tempat lainnya. Kalau ada diversifikasi jualan maka pengunjung akan mencari yang lain," kata Beni Wahon.

Pantai Lasiana (Net)

Di lokasi Pantai Lasiana itu, ada dua pedagang baru yang jualan agak berbeda yakni menjual nasi kuning dan es krim.

Jumlah pedagang yang ada di Lasiana sebanyak 36 orang dan mereka adalah warga Kelurahan Lasiana yang sudah lama berjualan di tempat tersebut.

JUS KELAPA--Jus kelapa dan suasana ODC Cafe di Pantai Lasiana-Kupang. Gambar diambil, Jumat (18/10/2013) siang. (POS KUPANG/NOVEMY LEO)

Terkait dengan Sewa tempat di pantai Wisata Lasiana masih lebih rendah dari ketentuan yang berlaku.

Saat ini sewa sebesar Rp 100 ribu per bulan. Dinas Pariwisata telah menaikkan harga sewa dari Rp 25 ribu per bulan menjadi Rp 100 ribu per bulan.

"Sesuai dengan ketentuan, biaya untuk sewa dihitung per meter persegi yakni Rp 25 ribu per meter persegi bulan. Sehingga kalau ukuran tempat 3 meter kali 3 meter maka seharusnya mereka membayar Rp 225 ribu tapi yang diberlakukan saat ini hanya Rp 100 ribu per bulan, "jelas Kabid Pengembangan Destinasi, Beni Wahon. (*)