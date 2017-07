Yang Lain Deg-degan Reshuffle, Ibu Susi Nyante Aja

POS-KUPANG.COM - Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti kembali membuat heboh di media sosial.

Setelah foto cangkrungan di tengah laut dan tidur di kursi ruang tunggu Bandar udara John F Kennedy (JFK), New York, Amerika Serikat.

Kini, menteri berusia 52 tahun asal Pangandaran ini terlihat joget bebas di sebuah geladak kapal.

Susi yang bertelanjang kaki tampak menari berputar-putar dan berjingkrak kegirangan di atas geladak sambil menikmati alunan musik 'I want to hold your hand' dari grup band legendaris The Beatles.

Video ini kali pertama diunggah akun Akif Aizwaf @nrg07 diTwitter, Senin (24/7/2017).

"Bete kerja di hari Senin? Jogetin aja biar semangat kaya Bu @susipudjiastuti," cuit akun Akif Aizwaf milik Fika Fawzia, asisten Menteri Susi Pudjiastuti.

Hanya dalam waktu singkat, video ini sudah viral di media sosial.

Sejumlah netizen tampak antusias melihat kelakuan Menteri Susi yang apa adanya.

Bahkan tidak sedikit yang langsung memention akun Presiden Jokowi agar tetap mempertahankan Menteri Susi di kabinetnya.

bangdwi‏: aduh...??!!.. yang lain pada degdegan reshuffle, ibu kita ini nyante aja... malah joged ria hehehe... lop u..