Kemenkeu Bakal Rekrut 7.000 CPNS Tahun Ini

POS-KUPANG.COM, JAKARTA--Kementerian Keuangan (Kemenkeu) telah mengajukan jumlah dan formasi perekrutan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) tahun 2017 kepada Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB).

Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kemenkeu, Hadiyanto menyatakan jumlah CPNS yang diusulkan mencapai 7.000 orang.

Jumlah tersebut dinilai ideal, sesuai dengan kebutuhan Kemenkeu yang meliputi kebutuhan pegawai untuk Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak, Ditjen Bea dan Cukai (DJBC), serta Unit Eselon I Kemenkeu lainnya.

"Usulan formasi yang kami ajukan cukup besar karena kebutuhannya juga besar," jelasnya, saat ditemui wartawan usai Rapat bersama Badan Anggaran (Banggar) DPR RI di komplek parlemen, akhir pekan lalu.

Kemenkeu tengah gencar meningkatkan penerimaan pajak, sehingga jumlah CPNS yang diajukan diharapkan mampu meningkatkan penerimaan pajak, penerimaan dari bea dan cukai, Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), serta meningkatkan kualitas pelaporan.

Hadiyanto merinci rekruitmen sebanyak 7.000 CPNS tersebut, sekitar lebih dari 4.000 orang berasal dari Sekolah Tinggi Akuntansi Negara (STAN) dan 2.880 orang berasal dari jalur umum.

Rencanaya, sekitar 2.000 orang akan ditempatkan di Ditjen Pajak. Selebihnya untuk memenuhi kebutuhan pegawai di DJBC dan disebar untuk bekerja di unit Eselon I Kemenkeu lain.

"Maka dari itu, ada penerimaan 2.880 orang dari jalur umum, supaya mix expertise, ada latar belakang pendidikan yang berbeda, sehingga tidak semua dari STAN," paparnya.

Ia pun menambahkan, akan ada rekrutmen khusus bagi lulusan perguruan tinggi dengan Indek Prestasi Kumulatif (IPK) Cumlaude. Mereka akan diberi kesempatan yang sama untuk tes.

Kapan Kemenkeu membuka pendaftaran untuk CPNS tersebut?

Hadiyanto enggan memberi kepastian soal kapan pembukaan pendaftaran CPNS tersebut. Ia pun tidak bisa memastikan apakah bisa diumumkan dalam bulan ini atau tidak. "Iya, nanti pasti ada pengumumannya ada," ujarnya.

Ia pun menambahkan, saat ini Kemenkeu masih menunggu surat resmi dari Menteri PAN-RB. Jika Kemenkeu telah mendapat surat resmi dan formasi, pembukaan pendaftaran pasti langsung diumumkan.

"Tanya ke Menpan-RB, kan suratnya di sana. The sooner the better," pungkas Hadiyanto.(*)