Haahh! Hanya Satu Foto Instagram Cristiano Ronaldo Saja Bisa untuk Beli Satu Rumah

POS-KUPANG.COM, SPANYOL - Baru-baru ini, sebuah studi yang dilakukan oleh HopperHQ.com mengungkap data yang mengejutkan tentang pendapatan selebritas di Instagram.

Cristiano Ronaldo yang berada di urutan ketiga saja mampu meraup 400 ribu dolar Amerika Serikat atau sekitar 5,3 miliar rupiah per foto sebagaimana dilansir dari portal Marca.

Pendapatan ini diperoleh dari berbagai endorsement, iklan, dan product placement yang didapat bintang Real Madrid itu di akun instagram miliknya, @cristiano.

Cristiano Ronaldo memang aktif mengunggah berbagi foto dirinya di instagram.

Akun instagram pesepak bola asal portugal ini telah memiliki 106 juta followers.

Dengan rata-rata likes mencapai jutaan, tak heran ada banyak produk yang ingin memberikan endorse pada Ronaldo.

Cristiano Ronaldo menempati urutan ketiga setelah Selena Gomez dengan 122 juta follower dan Kim Kardhasian dengan 100 juta followers.

Pria berusia 32 tahun ini bahkan mampu mengalahkan super model Gigi hadid dan Kyle Jenner.

Berikut daftar lengkap 10 selebritas dengan pendapatan instagram terbanyak:

Selena Gomez – 122 juta followers – 425 ribu poundsterling per foto

selena gomez (Instagram)

Kim Kardashian – 100 juta followers – 387 ribu poundsterling per foto

kim kardashian (Instagram)

Cristiano Ronaldo – 104 juta followers – 310 ribu poundsterling per foto

Kylie Jenner – 95 juta followers – 310 ribu poundsterling per foto

Kylie Jenner (Instagram)

Kendall Jenner – 81.7 juta followers – 286 ribu poundsterling per foto

Khloe Kardashian – 68 juta followers – 193 ribu poundsterling foto

Kourtney Kardashian – 57.8 juta followers – 193 ribu poundsterling per foto

Cara Delevingne – 40.4 juta followers – 116 ribu poundsterling per foto

Gigi Hadid - 34.7 juta followers – 93 ribu poundsterling per foto

Lebron James – 30.7 juta followers – 93 ribu poundsterling per foto

Berita ini pernah dimuat di BolaSport.com dengan judul: Wow! Satu Foto Instagram Cristiano Ronaldo Bisa Membeli Satu Rumah.