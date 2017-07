Stefan Pamer Foto Perut Celine, Natasha Wilona Pamer Foto Verrell dan Netizen Pun Histeris

POS-KUPANG.COM- Kisah asmara Natasha Wilona dan Stefan William sudah lama berakhir.

Bahkan, kini Stefan pun sudah resmi menjadi suami Celine Evangelista.

Pasangan yang menikah pada 10 November 2016 lalu.

Kini keduanya tengah menunggu kelahiran buah hati mereka.

Belum lama ini Celine dan Stefan melakukan sesi pemotretan.

Mereka kompak memposting foto hasil pemotretan tersebut di akun instagram masing-masing.

Misalkan foto di bawah ini:

Foto ini diposting oleh Stefan di akun instgramnya.

Ia pun memberi caption memuji istrinya yang tengah mengandung 5 bulan.

i will always love you my beautiful wifeee @celine_evangelista..

Perempuan yang Mandiri,Pintar,Baik,Cantik.

Selalu jd istri yg sabar dan ibu yg bijak ya mami may God always bless our Fam

Sontak hal tersebut menuai komentar dari kalangan netizen.

Hal yang sama ternyata juga dilakukan mantan kekasih Stefan, Natasha Wilona.

Natasha juga memaerkan foto dirinya bersama Verrell Bramasta.

Keduanya tampil meriah mengenakan outfit berwarna-warni.

Dari caption Natasha kedunya tampak akan menghadiri acara SCTV Cornetto Pop Awars.

Gaya mereka berdua mendapatkan pujian dari netizen.

@priskillapipit: gemes liatnyaaaaa

@anis7110: Serasi amat

@lifya_28: Si cantik dan si ganteng @natashawilona12 @bramastavrl

@widiakusuma01: Ihhh cocok banget kak