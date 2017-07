Rayakan Ulang Tahun yang Ke-10, Girls 'Generation Ajak Penggemar Ke Acara Ini, So Are You Ready?

POS-KUPANG.COM- Dua tahun menghilang, Girls Generation akan kembali menyapa para penggemar pada 6 Agustus mendatang.

Tanggal tersebut dipilih bertepatan dengan ulang tahun Girls 'Generation yang ke 10.

Pada kesempatan tersebut mereka akan menyapa penggemarnya lewat album baru.

Tidak hanya meluncurkan album, pada ulang tahun yang ke 10 nanti mereka pun akan mengadakan pertemuan khusus dengan penggemar.

Konon, Girls 'Generation akan mengadakan pertemuan khusus bersama penggemar pada 5 Agustus 2017, so are you ready?

SM Entertainment belum merilis informasi resmi terkait peluncuran album tersebut.

Namun para pakar industri yakin peluncuran album akan dilakukan pada tanggal ulang tahun girl band tersebut, 5 Agustus kelak.

Jadwal promosi Girls 'Generation tahun ini sangat padat.

Bahkan sudah banyak variety show yang akan mereka ramaikan.

Yang sudah rindu dengan Girls 'Generation silakan diingat tanggal-tanggal pentingnya ya.