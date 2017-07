Pasangan Song Joong Ki dan Song Hye Kyo Segera Menikah, Penggemar Minta Menikah di Lokasi Ini

POS KUPANG. COM - Artis peran Song Joong Ki (31) akan melangsungkan pernikahannya dengan lawan mainnya dalam Descendants of the Sun, Song Hye Kyo (35) pada 31 Oktober mendatang.

Namun, ternyata mereka disarankan untuk melangsungkan upacara pernikahan di taman hiburan Descendant of the Sun, yang terletak di Taebaek, Provinsi Gangwon, Korea Selatan.

Bahkan, Koreaboo melaporkan bahwa pejabat kota mengunjungi pihak agensi Song Joong Ki untuk meminta mereka mengadakan pernikahan di taman hiburan tersebut.

"Saya dan 50.000 warga Taebaek berharap bahwa pernikahan mereka akan dilangsungkan di taman hiburan Descendants of the Sun di mana serial drama TV ini difilmkan dan di mana cinta keduanya tumbuh," ujar pejabat tersebut.

Tak hanya itu, keduanya juga diminta untuk memilih akomodasi untuk bulan madu mereka nanti.

Sebagai infomasi, taman hiburan Descendants of the Sun ini selesai dibangun pada Juni. Bahkan, taman ini memiliki patung Song Joong Ki dan Song Hye Kyo yang berada di depan gereja.

Sebelumnya diberitakan, pernikahan Song Song Couple ini disampaikan oleh kedua agensi yang menanungi mereka, yakni Blossom Entertainment dan United Artist Agency (UAA).

"Pertama-tama, kami ingin mengungkapkan rasa syukur kami untuk para penggemar Korea dan internasional yang sudah memberikan cinta dan ketertarikannya untuk Song Joong Ki dan Song Hye Kyo. Kami meminta pengertian kalian untuk berita yang mendadak ini," kata Blossom Entertainment dan UAA.

"Song Joong Ki dan Song Hye Kyo berencana menggelar pernikahan mereka pada 31 Oktober," sambung mereka. (*)