Kota Kupang di Pool Neraka

POS KUPANG.COM - Dari hasil technical meeting yang di lakukan di Ende, pada Liga 3 Sepakbola El Tari Memorial Cup XXVII tahun 2017 yang akan berlangsung di Stadion Marilongan, Ende, Kabupaten Ende, tim sepakbola PS Kota Kupang berada di Pool D bersama PSN Kabupaten Ngada, juga tim Persami Maumere serta tim Persap Kabupaten Alor.

Hal ini diungkapkan Wakil Ketua Askot PSSI Kupang, Lukman Hakim, dan pelatih Adnan Mahing, di Ende, Minggu ( 23/7/2017)

"Setiap pertandingan bagi PSKK sehingga pemain PSKK akan bermain all out di setiap pertandingan," kata pelatih PSKK Adnan Mahing dan Manejer tim PKK, Lukman Jakim yang dihubungi via telepon,Minggu (23/7/2017).

"Mengawali pertandingan versus Persap Alor, Selasa 25 Juli 2017 pukul 19.00, di Stadion Marilonga. Kami ingin mendapatkan hasil terbaik." kata kapten tim PSKK, Zulfikar Ata Mukin. (fen)