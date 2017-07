Inilah Data dan Agenda Liga 3 Sepakbola El Tari Memorial Cup 2017 di Ende

POS KUPANG.COM, ENDE-- Inilah data dan agenda Sepakbola El Tari Memorial Cup XXVIII tahun 2017, di Stadion Marilongan, Kota Ende

DATA DAN AGENDA

PEMBAGIAN GRUP

GRUP I

Perse Ende

Persamba Manggarai Barat

Persab Belu

Persim Manggarai

Persematim Manggarai Timur

GRUP II

Persena Nagekeo

Persemal Malaka

Persisteng Sumba Tengah

Persesba Sumba Barat

Persewa Sumba Timur

GRUP III

Perseftim Flores Timur

Pers SoE

Persedaya Sumba Barat Daya

Perserond Rote Ndao

Persebata Lembata

GRUP IV

PSN Ngada

Persami Maumere

Persap Alor

PS Kota Kupang

JADWAL, MINGGU (23/7/2017)

Pukul 15.00 Persena Nagekeo vs Persemal Malaka

Pukul 19.00 PSN Ngada vs Persami Maumere

Pukul 21.00 Perseftim vs Pers SoE

JADWAL, SENIN (24/7/2017)

Pukul 15.00 Persab Belu vs Persim Manggarai

Pukul 19.00 Persisteng Sumba Tengah vs Persesba Sumba Barat

Pukul 21.00 Persedaya SBD vs Perserond Rote Ndao