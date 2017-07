Wah, Ada Juga Kedai Kopi yang Bangkitkan Kenangan Artis Peran Julie Estelle

POS-KUPANG.COM, JAKARTA--Artis peran Julie Estelle (28) mengatakan bahwa ada sebuah kedai kopi yang membuatnya bernostalgia jika ia menginjakkan kaki di sana.

Kedai bernama Kedai Filosofi Kopi di Blok M, Kebatyoran Baru, Jakarta Selatan, itu semula merupakan properti untuk film yang ia bintangi, Filosofi Kopi (2015).

Dalam film tersebut Julie berperan sebagai El, seorang Q-grader atau orang yang memberi nilai pada tingkat kualitas racikan kopi.

"Of course nostalgic, karena semua cast and crew Filosofi Kopi itu udah seperti keluarga buat aku. Waktu Filosofi Kopi yang pertama, kami juga shooting di sini," kata Julie ketika ditemui di Kedai Filosofi Kopi pada Jumat (21/7/2017).

Setelah shooting film arahan sutradara Angga Dwimas Sasongko itu, Julie jarang ke kedai tersebut. Akhir-akhir ini, karena sibuk, ia bahkan hampir tak pernah lagi ke situ.

Namun, Jumat ini, Julie bisa kembali menikmati momen menyeruput kopi di kedai tersebut, meski untuk membantu promosi film Filosofi Kopi 2: Ben & Jody.

Film itu dibintangi oleh Rio Dewanto, Chicco Jerkho, Luna Maya, dan Nadine Alexandra. Julie tak lagi ambil bagian.

"Seru banget, karena di sini kami ngopi bareng sama temen-temen yang nonton (film itu). Setelah nonton, mereka ke sini, bisa menukarkan kopi. Tadi, seru banget dapat kesempatan bikin kopi bareng-bareng lagi, karena aku udah lama kan (tidak ke kedai kopi itu)," ucap Julie.

"Aku seneng banget lihat kedai Filosofi Kopi yang begitu ramai. Selalu hidup suasananya, karena banyak yang datang ke sini," tambahnya lalu tersenyum.(*)