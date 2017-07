VIDEO: Hebohnya Keny Sau dan Choky Sitohang Memandu Acara di Kupang

Laporan Wartawan Pos Kupang, Apolonia Matilde Dhiu

POS-KUPANG.COM, KUPANG - Kehadiran seorang Master of Ceremony (MC) atau pemandu acara pada sebuah even sangat menentukan sukses atau meriahnya even tersebut.

Bulan Mei hingga Oktober diyakini para pamandu acara di Kota Kupang sebagai bulan paling hoky bagi mereka.

Karena di bulan ini banyak permintaan baik dari instansi pemerintah, swasta, event organizer, keluarga, maupun perorangan yang menyelenggarakan event untuk memandu acaranya.

Beberapa event yang menjadi makanan para MC sehari-hari di Kota Kupang, seperti peminangan pengantin, Hari Ulang Tahun (HUT), pesta nikah (Wedding Party), pertemuan (gathering) perusahaan, ulang tahun pernikahan perak, emas, intan, acara keagamaan seperti pentabhisan, sidi, dan sebagainya.

Beberapa MC di Kota Kupang yang menjadi top ten pasti sudah pada tahu siapa mereka. Karena, dengan kemajuan yang semakin pesat di Kota Kupang, banyak even juga diselenggarakan.

Sebut saja, MC Keny Sau yang saat ini sudah memiliki manajemen tersendiri yakni Pegang Tas Manajemen.

Selain berkarya di Kota Kupang, Kenny juga sering dipakai di luar Kota Kupang, seperti Atambua, Maumere, Sumba, Bali, Surabaya, Makassar, bahkan sampai ke negeri Jiran Malaysia.

Beberapa teman dalam satu manajemen seperti Ain Lawalu, Hendro dan sebagainya.

Atau beberapa MC senior yang memang masih tersohor sampai saat ini, seperti Herman Kabosu, Baby Naillius, Zakris Tokan, Jekson Obeng, Ambros Busa dan Moris.

Imbalan yang diterima dari pekerjaan MC sangat bervariasi tetapi juga menggiurkan. Mulai dari yang paling kecil Rp 7 juta, di atas Rp 10 jutaan hingga yang paling fantastis yakni Rp 50 juta sebulan.

Ditemui Pos Kupang, Senin (3/7/2017), Kenny yang saat ini menekuni pekerjaan MC sebagai profesi ini berkisah banyak.

Ia mengatakan, pekerjaan MC yang ia lakoni saat ini mampu membawanya ke kancah nasional maupun internasional sehingga ia bisa bersaing dengan MC nasional sekelas Coki Sitohang.

Simak video Keny Sau sedang memandu acara. (*)