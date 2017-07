Siap-Siap! Kemenkeu Buka 7.000 Lowongan CPNS

POS-KUPANG.COM- Kementerian Keuangan membuka lowongan pekerjaan sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) sekitar 7.000 orang pada tahun ini. Usulan formasi tersebut telah diajukan ke Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN RB).

Sekretaris Jenderal Kemenkeu Hadiyanto mengatakan, pihaknya akan menerima 4.000 orang dari lulusan Sekolah Tinggi Akuntansi Negara (STAN) dan sekitar 3.000 orang lulusan Sarjana.

Menurutnya, usulan sebanyak 7.000 orang tersebut karena besarnya kebutuhan Kemenkeu dalam penerimaan perpajakan, Penerima Negara Bukan Pajak (PNBP), dan kebutuhan pelaporan lainnya.

"Ada penerimaan orang dari luar STAN itu supaya mix, perbedaan background tidak semua dari STAN. Makanya kami ajukan dari luar semua ada interaksi dari latar pendidikan, kemampuan," ujar Hadiyanto di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Jumat (21/7).

Hadiyanto juga mengatakan, nantinya paling banyak akan ditempatkan di Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak dan Ditjen Bea dan Cukai.

Sementara sisanya akan disebar di berbagai direktorat lainnya.

"More or less 2.000an ke Pajak," sebutnya.

Bahkan, Kemenkeu juga akan memberikan kesempatan bagi lulusan Sarjana dengan nilai IPK cumlaude. "Itu diberi kesempatan, sama-sama tes. Iya, nanti ada pengumumannya ada," katanya.

Meski demikian, ia enggan menyebutkan waktu perekrutan tersebut.

"Tanya ke MenpanRB, kan suratnya di MenpanRB. The sooner the better," tuturnya.

Sumber: www.kumparan.com