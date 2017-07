Gagal di Pilgub DKI, Agus dan Annisa Pamer Foto Mesra di Instagram. Nomor 5 Bikin Melting

POS-KUPANG.COM- Belum lama ini, tepatnya 9 Juli Agus Yudhoyono dan Annisa Yudhoyono baru saja merayakan ulang tahun pernikahan yang kedua belas.

Keduanya memilih merayakan momen berharga itu di benua Eropa.

Setelah kegagalannya dalam Pilkada DKI beberapa bulan lalu, ternyata keluarga anak sulung mantan presiden RI ini sering menghabiskan waktu bersama.

Tidak terkecuali memposting foto kebersamaan mereka dalam akun instagram masing-masing.

Hal tersebut juga mereka lakukan ketika merayakan ulang tahun pernikahan.

Annisa Yudhoyono menghiasi akun instagramnya dengan foto romantis dirinya dan suami.

Pada salah satu fotonya, Annisa memberi caption yang menyentuh.

There is no such a thing as a perfect marriage or a perfect couple, but surely , we have the coolest adventure ride that a couple ever took and I feel blissful for that! Dear husband @agusyudhoyono, you've been my husband for 12 years and hopefully many more years to come...ameen...Happy Anniversary...

Masih ada banyak foto romantis yang Annisa posting.

Foto-foto itupun sengaja ia beri tagar #AnniversaryMonth, #12yearsofmarriage, dan #AnnisAgus.

Yuk intip foto-foto romantis Annisa dan Agus.

Duh bikin melting saja ya.