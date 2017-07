Rencana Bunuh Diri Vokalis Linkin Park Sudah Tertulis di Lagu Ini, Liriknya Bikin Merinding!

POS-KUPANG.COM- Kematian Chester Bennington (41) frontman Linkin Park, akibat bunuh diri, menyentak dunia entertainmen.

Fans Linkin Park pun berduka.

Tapi yang membuat miris, Chester Bennington ternyata sudah menunjukkan tanda-tanda depresi.

Bahkan, niat bunuh diri itu ada di lagu terbaru Linkin Park, yang berjudul Heavy.

Dalam lagu itu, Chester ikut andil membuat liriknya.

Lagu itu sendiri dirilis pada Februari 2017.

Ia menceritakan seseorang yang tengah punya masalah berat.

Karena itulah, lagu itu diberi judul 'Heavy' alias berat.

Begini lirik lagu tersebut :

I don’t like my mind right now (aku tak suka apa yang ada di pikiranku saat ini)

Stacking up problems that are so unnecessary (setumpuk masalah yang sungguh tak perlu ada)

Wish that I could slow things down (aku berharap bisa membuat semuanya jadi lambat)

Nah, semuanya lebih jelas di bagian chorus atau refrain :

If I just let go, I’d be set free (Bila aku melepas ini semua, aku akan bebas)

Rekan Chester di Linkin Park, Mike Shinoda, sebelumnya juga membenarkan, bahwa Chester memang punya masalah berat ketika menulis lagu ini.

Chester sempat curhat kepada Mike Shinoda, bahwa ia merasa seperti berada dalam tekanan yang berat.

"Rasanya sangat berat," kata Mike, menirukan ucapan Chester. (*)