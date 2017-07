Pria Ini Lakukan Hal Tak Terduga Mengenang Kepergian Vokalis Linkin Park, Hasilnya Menakjubkan

POS-KUPANG.COM- Kabar meninggal vokalis Linkin Park meninggalkan duka mendalam di hati para penggemar band asal Amerika tersebut.

Di media sosial seperti instagram, muncul hastag atau tanda pagar #chesterbennington maupun #ripchesterbennington.

Banyak musisi dunia seperti Rihanna, Pink dan masih banyak lagi menyampaikan duka cita lewat media sosial masing-masing.

Namun hal berbeda dilakukan salah satu studio tato di West Hollywood, California.

Studio tato High Voltage yang beralamat di Kat Von D's High Voltage Tattoo 1259 N. La Brea Ave. West Hollywood, California tersebut mengabadikan nama Chester di tangan Benjamin Mellish.

Tato tersebut dibuat di tangan Benjamin oleh salah satu pekerja di studio itu yang bernama Adrian Gallegos.

Foto tato tersebut di posting studio tato High Voltage lewat akun instagramnya (@highvoltagetat).

Foto itu pun diberi caption yang sangat menggugah.

Our last tattoo of the day commemorates a very sad day in music. R.I.P. Chester Bennington. You will be missed. Goodnight from HVT ♥️♥️♥️. Tattoo done by @sinister_apples on @Benjaminmellish. #chesterbennington #linkinpark

Banyak netizen yang memuji tato tersebut.

@inked_jester: This tattoo is perfect!!

@cosmic_challenger_: This hits so hard amazing tattoo ♡

@_rogue_one: Great tribute. Forever missed