Kakaknya Tersangka Narkoba, Valerie Posting Foto di Kolam Renang hingga Foto Wajah Konyol

POS-KUPANG.COM- Kabar mengejutkan datang dari keluarga aktor senior Indonesia, Jeremy Thomas.

Peristiwa bermula ketika anak pertamanya, Axel Matthew ditemukan babak belur di salah satu hotel di Jakarta.

Sudah jatuh tertimpa tangga, publik terperangah setelah beredar kabar Axel Matthew resmi menjadi tersangka atas kasus kepemilikan narkoba.

Axel terbukti mentransfer sejumlah uang untuk membeli narkoba jenis Happy Five.

Keluarga Axel baik Jeremy maupun istrinya terus mendukung anak sulungnya tersebut.

Tidak lupa pula, Valerie Thomas, adik perempuan Axel.

Untuk mendukung kakak laki-lakinya, Valerie sering memposting foto-foto kebersaman ia dan Axel.

Seperti apakah foto-fotonya? Simak saja di bawah ini.

1. Memposting foto konyol. Tampak dalam foto tersebut Axel dan Valerie membiarkan wajah aneh mereka terekam kamera. Foto ini dibanjiri komentar netizen yang memuji kekompakan keduanya.

2. Memposting foto masa kecil mereka berdua. Dalam foto tersebut Axel dan Valerie sedang asyik berenang di kolam renang.

3. Flowers for you my strong brother tulis Valerie pada foto yang ia posting dua hari lalu tersebut.

4. Say what you want, think what you want but we know and love you @axelmatthewthomas, tulis Valerie ketika memposting foto ini di akun instagramnya.

5. Foto ini membuat netizen geger. Pasalnya keduany tampak akrab dan saling menjaga satu sama lain.

Stay strong Matthew dan Valerie.