Yuk Intip Kebersamaan Awkarin dan Oka Ketika Masih Pacaran, Foto-Fotonya Bikin Merinding

POS-KUPANG.COM- Meski sudah putus dari Oka Mahendra Putra, selebgram Awkarin tidak pernah menghapus foto kebersamaan dirinya dengan Oka di instagramnya.

Hingga kabar mengejutkan itu datang, Awkarin pun masih memposting foto kebersamaan dirinya dengan Oka, dan Quavo (nama anjing peliharaan Awkarin).

Oka sudah tiada. Awkarin pun tampak terpukul. Hal tersebut dapat dilihat pada postingan Awkarin.

Di foto yang ia posting ia menambahkan caption,

you promised to hug me and quavo every single night, and put us to sleep. you promised.

happy earlier birthday.

quavo says hi.

he misses you so much.

see you on the other side, sweetheart.

karin hancur banget ka.

we love you.

Awkarin juga memposting foto bunga yang ditabur di atas makam Oka, foto tersebut ia beri caption

God saw him getting tired, and the cure was not to be, so He puts His arms around him and whispered, "come to me"

although i loved him dearly, i couldn't make him stay.

a golden heart stopped beating, hard working hands put to rest,

God broke our heart to prove us,

He only takes the best :')

happy earlier birthday, love.

maafin karin ulang tahun kamu karin cuma bisa kasih Al Fatihah, Yasin, dan bunga mawar kesukaan kamu.

im sorry for not being there at your last days.

karin, quavo, mama papa kamu, temen temen kamu bakal kangen kamu banget.

see you on the other side, sweetheart.

Setelah putus dan kini Oka sudah meninggal, yuk kita intip lagi foto kebersamaan Awkarin dan Oka yang pernah di posting Awkarin di instagramnya.

Foto ini Awkarin beri caption it's oka day everyday ily bubu. Kedekatan Awkarin dan Oka mulai tercium publik tidak lama setelah kabar putusnya ia dan Gaga beredar.