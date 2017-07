Frater Poli Bangga Paduan Suara SMAK Frateran Maumere Raih Perak di Singapura

POS KUPANG.COM, MAUMERE -- Gita Smater Choir (GSC) membawa pulang tiga medali perak dari kompetisi Singapore International Choral Festival 2017 di Singapura, 12-16 Juli 2017.

Tiga medali diraih pada kategori `musica sacra', `folklore' dan `teenagers'. Peringkat pertama dari Paduan Suara Inggau asal Medan, dan peringkat kedua Paduan Suara Universitas De La Salle Philipines.

Pada kategori musica sacra, tak ada kelompok yang mampu meraih emas. Peringkat tertinggi hanya sampai dengan perak.

"Bisa dibayangkan, ketatnya kompetisi ini karena para jurinya sangat profesional," kata Kepala Smater, Frater M. Polikarpus,BHK, kepada Pos Kupang di Maumere,Rabu (19/7/2017).

Pada kategori folklore dan teenagers, GSC berada di peringkat lima. "Puji Tuhan, kami bisa menggeser beberapa kelompok paduan suara hebat yang pernah menang di beberapa kompetisi di Eropa dan Asia," ujar Frater Poli.

Menurut Frater Poli, ini prestasi yang fenomenal dan membanggakan. "Kami punya cita-cita tampil di Austria, Jerman dan Spanyol," kata Frater Poli.

Kompetisi diikuti ratusan kelompok paduan suara dari 15 negara yakni tuan rumah Singapura, China, Hongkong, Taiwan, Philipina, Indonesia, Australia, Macao, Swiss dan lain.

Tim juri berasal dari Firlandia (Dr. Kari Turunen), Swiss (Johannes Meister), Singapura (Lim Ai Hooi, Wong Su Sun dan Jenifer Tham), Latvia (Maris Sirmais), USA (Dr. Miguel Felipe), dan Philipines (Anna Tabita Abeleda Piquero).

Menurut Frater Poli, prestasi ini semakin memotivasi GSC untuk terus berkreasi meraih prestasi. Prestasi ini, kata Frater Poli, membuktikan anak-anak muda dari Flores dan NTT punya bakat hebat dan bisa kompetisi dengan negara lain.

"Juri mengaperasi GSC, karena `power full' dan kareografer yang indah. Saran juri tingkatan terus kualitas dan selektif lagu- lagu untuk kompetisi internasional," ujarnya.

Kepulangan GSC, Senin (17/7/2017), dijemput Bupati Sikka, Drs.Yoseph Ansar Rera di Bandara Frans Seda Maumere. GSC diarak keliling Kota Maumere.

GSC beranggotakan 40 peserta, dua orang pelatih dan enam orang pendamping tampil dalam kategori musica sacra, teenagers dan folklore menyanyikan tiga lagu di setiap kategori.

Pada kategori folklore, GSC membawakan lagu Kruhai dari Philipina, Ten Reta Iung dari Maumere dan Wor asal Papua. Untuk kategori musica sacra, dibawakanlagu Oh Indahnya Hidup Rukun, My Souls Been Achored In The Lord dan Gloria Patri. Sedangkan kategori teenagers, GSC membawakan lagu Bulu Gila, Ego sum panis Vivux.(ius)