Aktris Korea Kim Ji Won Tiba di Bali, Begini Sambutan Fansnya yang Sungguh Mengejutkan

POS KUPANG. COM - Aktris asal Korea Selatan yang lagi ngetop, Kim Ji Won baru saja menginjakkan kakinya di pulau Bali.

Bintang serial drama Descendants of The Sun dan Fight Ror My Way ini datang ke Bali untuk melakukan pemotretan sebuah majalah.

Kim Ji Won datang dengan memakai outfit simpel yaitu kemeja putih dan celana jeans.

Begitu sampai di Bandara Ngurah Rai, Kim Ji Won justru kaget banget.

Kenapa ya?

Gadis 24 tahun ini sepertinya tak menyangka jika banyak fans telah menunggu kedatangannya.

Banyak aktris Korea Selatan datang ke Bali untuk pemotretan, namun Kim Ji Won adalah salah satu aktris yang mendapat sambutan sangat heboh.

Melalui akun instagram @hyori116, @annyeongbali, dan juga akun instagram drama Fight For My Way @fightformyway_kbs, ini dia foto-foto dan video Kim Ji Won saat tiba di Bandara.

Kim Ji Won (instagram.com/hyori1106)

Kim Ji Won menunjukkan raut wajah kaget saat melihat banyaknya fans yang menghampirinya.

Para fans banyak yang mendekatinya untuk bersalaman dan memfoto wajahnya.

Kim Ji Won pun tidak merasa terganggu dan menyalami para fans Indonesia tersebut.

Dikabarkan, aktris yang digosipkan dengan Park Seo Joon ini akan menginap di daerah Karangasem.

Welcome to Bali, unnie! (*)