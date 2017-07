Jesica Iskandar Menunggangi Ini di Kolam Renang, Netizen Merasa Tertantang

POS-KUPANG.COM- Jessica Iskandar adalah mama muda yang tidak henti-hentinya menghipnotis para penggemarnya.

Ia terkenal karena aksi kocaknya di panggung acara komedi hingga kebiasaan mewah gengnya.

Tidak hanya itu paras Ibu El Barack Alexander ini pun selalu menuai pujian dari netizen.

Pasalnya meski sudah memilki satu anak, Jessica masih tampak muda dan memesona.

Termasuk dalam postingan foto di akun instagram miliknya ini.

Pemeran film Dealova ini tampak asyik duduk di atas balon.

Rupanya Jessica sedang mengenakan jumpsuit dan asyik berendam di kolam renang.

Foto tersebut ia beri caption:

Always find time for the things that make you feel happy to be alive.

Gorgeously stylish swimsuit from @swimsaic.id

Wet-nesday in Phuket, Thailand @inijedar

Rupanya anggota geng Girls Squad ini sedang berada di Phuket.

Sontak netizen pun baper dan membanjiri postingan tersebut dengan berbagai komentar.

@uti0121: Mommy el cetar bgeeeett

@syahrul_alamsah26: Mau da jadi balon nya hhhhe

@raihan.nama: Duduk nya menantang jir

Beberapa netizen malah menganggap foto tersebut lucu.

Menurut mereka Jessica tampak lucu dan menggemaskan.

Duh Jessica, ada-ada saja ya. (*)