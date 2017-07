Artefak Budaya, Wisata dan Isu Keamanan. Anda Akan Tercengang Membaca Ulasan Ini

Oleh: Dr. Watu Yohanes Vianey, M.Hum

Dosen Unwira Kupang

POS KUPANG.COM - Satu di antara ancaman laten yang terkait warisan budaya di Nusantara adalah pencurian barang pusaka dari kampung tradisional dan rumah-rumah adat orang NTT. Di daratan Timor, seperti di wilayah budaya Dawan di daerah Manufui, awal tahun ini ada barang pusaka dari rumah adat subetnis tertentu, walaupun disimpan pada tiang sakral, hilang dicuri mafia penggarong. Demikian informasi dari informan kunci (Watu, Amfotis dan Dhosa, 2017).

Fenomena yang sama terjadi di Flores. Awal tahun ini ada tiga batang gading pusaka di rumah adat keturunan sulung komunitas adat Lama Oyang, di rumah bapak Karolus Lado Oyang, Desa Leworook, Flores Timur juga hilang. Komunitas adat yang benda pusakanya dicuri itu telah melakukan ritual adat dan melapor ke polisi.

Dan, konon pihak Polri justru meminta dana operasional dari komunitas rumah adat itu untuk bekuk penggarong. Mereka tidak bisa memenuhi standar anggarannya. Maka mereka hanya pasrah pada leluhur dan Yang Sakral (Lera Wulan Tanah Ekan dan Guna Dewa dari benda pusaka itu) untuk menunjukkan kuasa cosmic justice. Demikian informasi dari Bapak Piet Kumanireng, tua adat Leworook, pegiat budaya lokal dan pensiunan PNS Dinas Pariwisata.

Mengapa mafia pencurian perusak warisan budaya lokal dalam wujud artefak budaya itu kita biarkan bebas berkeliaran dari dahulu sampai sekarang? Di Bajawa, di Kampung Adat Tiwa Lina, selain ratusan keping batu megalitik berukuran kecil dan menengah dibongkar untuk pembangunan Stadion Lebijaga (tahun 70-an), juga batu megalitik dari tujuh batu tegak megalitik yang berukuran tinggi-besar -panjang, yang menjadi Ture Kaka Bata hilang dicuri tahun 1990-an.

Untung satu batu yang lain hanya dicabut dan masih ada hingga kini. Konon itu mungkin terjadi karena ada kerjasama dengan orang dalam yang tega 'menjual' pusaka sendiri.

Begitu pula kejadian di Kampung Lena Zi'a tetangganya. Sebuah tiang korban berukir, yang disebut Ngadhu dari Woe, juga dicabut ditemukan tergeletak di lembah gelap dekat kampung itu. Mungkin mafia penggarong tak sanggup memikulnya karena keburu pagi. Atau 'Leluhur' (Ine Ema/Ine Ebu) yang namanya dijadikan identitas Ngadhu dan Dewa Zeta Nitu Zale (Allah Yang Mahatinggi -Mahadalam) yang menjadi tujuan dari peran sakramentali dari Ngadhu sebagai tiang korban, yang menjadi tanda dan sarana penghubung atau pengantara untuk menjangkau kemahatinggian Yang Ilahi di Langit Sorgawi dan kemahadalaman Yang Sakral di bumi fana, masih berkenan menganugerahkan kuasa perlindungan-Nya atas artefak sakral bersangkutan.

Artefak budaya adalah wujud ketiga dari tiga wujud kebudayaan pada umumnya. Gee (1999) mengartikan kebudayaan atas tiga konsep berikut. (1) kebudayaan sebagai sistem nilai yang berhubungan dengan produk perkembangan intelektual, spiritual dan estetika'); (2) 'kebudayaan sebagai kristalisasi dari seluruh 'pandangan hidup" dari suatu masyarakat'); (3) 'kebudayaan sebagai produk atau hasil kerja dari intelektual dan seni manusia').

Artefak kebudayaan adalah produk budaya berupa benda pusaka yang bisa dipegang dengan tangan yang konkret dan diperlakukan secara unik, baik karena mutu estetikanya maupun karena energi sucinya.

Dalam inspiriasi Vatikan II (GS 53), seluruh wujud kebudayaan tersebut (baik ide yang non fisik dan abstrak, wujud sistemik/struktural yang abstrak dan konkret/fisik dan non fisik, serta wujud artefak yang fisikal dan konkret) adalah hasil pengungkapan diri manusia dan komunitasnya ke dalam materi fisik dan non fisik, sejauh diterima dan dimiiliki oleh suatu masyarakat dan menjadi warisannya yang dinamis.