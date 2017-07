Yong Hwa "CNBLUE" Jatuh Ketika Konser di Convention Exhibition Tangerang, Penonton Histeris

POS-KUPANG.COM- Sejak awal konser mereka dimulai di Indonesia Convention Exhibition (ICE) BSD, Tangerang, Sabtu (15/7/2017), vokalis band pop rock CNBLUE, yakni Yong Hwa, terlihat begitu lincah di atas panggung.

Baru lagu pertama saja, Yong Hwa sudah terpeleset. Namun, ia bisa melanjutkan penampilannya dengan baik.

Lalu, sebelum encore, CNBLUE membawakan beberapa lagu seperti "Feeling", "Coffee Shop", dan "Cinderella".

Sedari awal konser, lagu-lagu yang mereka bawakan memang bertempo cepat. Semua personel CNBLUE terlihat sangat menikmati penampilan mereka malam ini.

Mereka pun juga beberapa kali berjalan ke sisi kiri, kanan, dan depan panggung demi bisa berinteraksi lebih dekat dengan penggemar yang dipanggil BOICE.

Bahkan, saat membawakan lagu "Cinderella", Yong Hwa sempat menuju lidah panggung di sisi kiri pentonton. Saking semangatnya, saat hendak kembali ke tengah panggung, ia tak sengaja terpeleset dan terjatuh ke bawah panggung.

Para penggemar yang menyaksikan detik-detik dirinya jatuh oun refleks berteriak. Beruntung, Yong Hwa tidak apa-apa dan ia tetap menyanyikan lagu "Cinderella" sampai usai. Ia digiring petugas keamanan menuju ke sisi kanan untuk kembali naik ke atas panggung.

Tak ingin melewati kesempatan untuk bisa lebih dekat lagi dengan penggemar, Yong Hwa menyempatkan diri untuk bersalaman dengan fans yang mengulurkan tangan di depannya.

Setelah itu, CNBLUE mendendangkan "Between Us". Lagi-lagi, Yong Hwa terpeleset. Itu adalah ketiga kalinya ia terjatuh. Penampilan pun dilanjutkan dengan encore.

Yong Hwa, Min Hyuk, Jong Hyun, dan Jung Shin mengganti baju mereka dengan kaos hitam bertuliskan "Between Us" Mereka membawakan lagu "Catch Me", "Manito" versi akustik, dan menutup konser mereka dengan "Young Forever".

Para penggemar mengangkat handbanner bertuliskan CNBLUE FOREVER ke udara.

"We'll come back again, again, again, again forever!" pungkas Yong Hwa. (*)