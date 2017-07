Regu Putri Senior Sarai Juara di Kejurda Sepak Takraw NTT Tahun 2017

Laporan Wartawan Pos Kupang.Com, Ferry Ndoen

POS KUPANG.COM- Pemain regu putri senior sepak takraw Kabupaten Sabu Raijua (Sarai) meraih juara pertama setelah mengalahkan regu putri takraw Kabupaten Alor skor 2-0 (21-9 dan 21-8), di Kejuaraan Daerah (Kejurda) Sepak Takraw NTT tahun 2017, di Pitoby Sport Center, Jumat (14/7/2017).

Sedangkan juara III ditempati regu putri senior Kabupaten Kupang kalah dari Alor skor 2-0.

Hasil pertandingan regu senior putra; Kabupaten Sabu Raijua mengalahkan regu Kabupaten Kupang skor 2-0 (21-16 dan 21- 16). Kabupaten Alor vs Mabar skor 2-0 ( (23-21 dan 21-15). Kabupaten Kupang vs Alor skor 1-2, Kabupaten Sarai vs Mabar skor 2-1.

Hasil lainnya, dobel even senior putri Kota Kupang vs Sumba Tengah skor 2-0 (21-6 dan 25-23), Sumba Tengah vs Manggarai skor 2-1 .

Regu SMA putri; Kota Kupang vs Sumba Tengah skor 0-2 (23- 25 dan 10-21), dan Sumba Tengah vs Sabu Raijua skor 0-2 (17- 21 dan 11-21).

Regu SMP putri: Kota Kupang vs Sarai skor 0-2, Kota Kupang vs Sumba Tengah skor 1-2 dan Sarai vs Sumba Tengah skor 2-1.

Penyerahan medali kepada pemenang oleh Ketua KONI Sabu Raijua, Ruben Kele Dipa serta Edu Penuweo dan Jack Mone Ke.

"Hari ini, Sabtu (15/7/2017) masih akan dilanjutkan pertandingan nomor dobel even," kata panitia, Leni Karaba. (fen)