Penghargaan Bintang Kebesaran dari Sultan Brunei Darussalam untuk Kapolri Tito Karnavian

POS KUPANG.COM, JAKARTA -- Kapolri Jenderal Tito Karnavian dianugerahi Bintang Kebesaran Negara Brunei Darussalam "Darjah Paduka Keberanian Laila Terbilang Yang Amat Gemilang Darjah Pertama" atau The Most Exalted Order of Paduka Keberanian Laila Terbilang-First Class.

Atas penganugerahan tersebut, Tito Karnavian berhak atas gelar "Dato Paduka Seri".

Penghargaan ini disematkan langsung Sultan Hassanal Bolkiah kepada Kapolri Jenderal Tito Karnavian di Istana Nurul Imam, Bandar Seri Begawan, Sabtu, 15 Juli 2017.

Demikian disampaikan Karo Penmas Divisi Humas Polri, Brigjen Rikwanto, dalam keterangan tertulis, Sabtu (15/7/2017).

Rikwanto menerangkan, pemberian penghargaan bintang kebesaran ini sebagai rangkaian acara hari ulang tahun ke-71 Sultan Hasanah Bolkiah. Penganugerahan ini sebagai bentuk apresiasi atas kepemimpinan Kapolri serta kerja sama kepolisian kedua negara.

Selain Kapolri Jenderal Tito Karnavian, Sultan Hasanah Bolkiah juga memberikan penghargaan bintang yang sama kepada Panglima Tentara Diraja Malaysia.

Pemberian penghargaan ini disaksikan oleh oleh sekitar 5 ribu tamu undangan dari berbagai negara dan bertepatan juga dengan HUT ke-71 Bhayangkara.

Tampak hadir mendampingi Kapolri pada acara tersebut yakni, Irwasum Polri Komjen Dwi Priyatno, Kabaharkam Polri Komjen Putut Bayu Seno, Asops Irjen Unggung Cahyono, As SDM Polri Irjen Arif Sulistyanto dan Kadivhubinter Polri Irjen Syaiful Malta.(*)