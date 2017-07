Berkunjung ke Bali, Lindsay Lohan Posting Video Sawah di Instagramnya

Laporan Reporter Pos Kupang, Iyan Wonga

POS-KUPANG.COM, KUPANG- Lindsay Lohan pernah menggegerkan publik setelah kabar pindah agamanya beredar.

Kini penyanyi dan aktris Amerika Serikat tersebut ternyata sedang berada di Bali.

Ia mengabadikan pemandangan sawah di Seminyak Bali.

Video tersebut ia beri caption #seminyack i love you my brother @mikelohan CONGRATS! (Welcome to bali).

Beberapa netizen asal Indonesia ikut mengomentari postingan pemeran utama film Herbie: Fully Loaded tersebut

@pilotyourownlife: Have fun in my country

@nugrohhho:Selamat datang

Tidak hanya menyambut kedatangan Lindsay, para netizen juga merekomendasikan tempat lain yang harus dikunjungi Lindsay.

@dina_hadiyani:Welcome to Indonesia. I think you should stay a little bit longer to see many places in indonesia. There's a lot more Indonesia's beautiful places other than Bali.

@tata_____b: Nusa Penida also highly recommended for you @lindsaylohan enjoy your stay!

Selamat berlibur Lindsay Lohan