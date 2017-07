Jangan Lupa Bawa Lima Barang ini Saat Traveling, Kecil Tapi Multifungsi Lho!

POS KUPANG. COM - Traveler, saat traveling kamu harus mempersiapkan semua keperluanmu dengan baik loh.

Jangan sampai ada satu barang pun tertinggal, jika pengen traveling kamu lancar dan aman jaya nih guys.

Sayang banget dong jika udah jauh-jauh traveling tapi malah jadi kacau cuma gara-gara ada satu item terlupakan.

Nah, biar hal itu nggak terjadi sama kamu wajib mempersiapakan semuanya dnegan baik loh guys.

The best way, kamu bisa membuat list baranga bawaan agar nggak ada satu item pun terlupakan yah.

Namun, terkadang bentuk barang yang ukuranny amini lebih sering terlupaakan untuk masuk dalam barang bawaan loh.

Eits, tapi jangan sesekali membiarkan ingatan kamu pudar untuk membawa barang-barang mini tapi punya fungsi besar seperti berikut ini.

1. Scraft, ini satu item pelengkap yang baklaan biiki outlook kamu jadi lebih kece.

Scraft (mirror.co.uk)

2. Sun Glasses, pelindung mata ini memang harus kamu bawa selain untuk menghindarkanmu dari debu dan bikin style traveling kamu lebih oke.

Sun glass (revved.biz)

3. Beach hat, topi berbentuk lebar ini sanagt berfungsi bukan cuma untuk fashion saat traveling, juga dapat melindungi rambut dan kulit wajah dari sengatan sinar UV jahat.

Topi pantai (pressroomvip.com)

4. Pisau mini, benda tajam ini juga nggak boleh kamu lupakan untuk dibawa sebagi perthanan diri dan alat pembuka sesuatu saat di destinasi travelingmu loh.



Pisau (veitsikauppa.fi)

5. Peniti, bross pengait ini penting banget dibawa untuk menyelamatkan mu dari hal-hal yang nggak diinginkan, seperti tas sobek tiba-tiba atau celana robek.

Peniti (ummiislami.blogspot.com)

(*)