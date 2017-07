Cinta Laura Posting Foto Ini, Netizen Takut Celana Cinta Sobek

POS-KUPANG.COM- Penampilan Cinta Laura kembali jadi sorotan, setelah gaya kaos bolongnya, ada gaya baru lagi.

Padahal, gaya Cinta selalu berhasil menampilkan sesuatu yang gorgeous dan keren di setiap foto unggahannya di Instagram.

Namun baru-baru ini, Cinta terlihat berpose tak biasa di sebuah danau yang berada di Venice, California.

Kali ini pose yang Cinta tampilkan sedikit menantang.

Ia duduk di atas perahu dengan kaki yang mengangkang lebar.

Cinta Laura (Instagram/@claurakiehl)

Melihat pose ngangkang lebar yang Cinta tampilkan itu, netizen pun langsung berkomentar.

Saking lebarnya pose ngangkang yang Cinta Bawakan, Salah Seorang netizen bahkan ada yang dibuat ngeri dan memperingati Cinta.

“Ngangkang teh,” tulis akun arieramadhanpr

“W.o.w ngangkang??? Tapi ttec cantik,” tulis akun sugandiindri

“Duh aws sobek,” tulis akun ksatriasyarif

Namun meski berpose ngangkang, pesona Cinta tetap terlihat dan suskses membuat netizen terpesona.

“Produk indonesia cantiknya,” tulis akun firmanferdi14

“You look so gorgeous,” tulis akun dymashamdan99

“Loved your style beauty @claurakiehl,” tulis akun goraysihombingofficial_

“Wouw u are very beautiful with ur pose picture.. Like i want to follow to the the picture with u lol he he he,” tulis akun dodi_akhmad. (*)