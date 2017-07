Mobil Sitaan Kasus Korupsi Masih di Kejati NTT

Laporan Wartawan Pos Kupang: Oby Lewanmeru

POS KUPANG.COM,KUPANG - Empat unit mobil hasil sitaan NTT'>Kejati NTT dari kasus tindak pidana korupsi masih parkir di depan kantor NTT'>Kejati NTT.

Pantauan Pos Kupang, Sabtu (8/7/2017), empat unit mobil ini masing-masing dua unit jenis kijang Inova berwarna silver no polisi DH 1679 AM dan DH 1976 BR , satu unit jenis izuzu warna hitam DH 9047 AC dan Kijang Rush berwarna putih no polisi B 1199 NML.

Empat unit mobil ini sebagai hasil sitaan dalam kasus korupsi di Politeknik Negeri Kupang . (yel)