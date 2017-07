Liga Sepakbola Pelajar U-14 Region Kota Kupang Dimulai. Ini Jadwalnya

POS-KUPANG.COM, KUPANG - Laga Liga Sepakbola Pelajar (LSP) U-14 Region Kota Kupang digelar di Lapangan Bali United Kristal Kupang. Sabtu (8/7/2017). Pertemuan teknis telah digelar, Jumat (7/7/2017).

Koordinator Wilayah (Korwil) LSP U-14 NTT, Abdul Muis, dalam keterangannya mengatakan, kualifikasi diikuti 10 tim dari Kota Kupang dan Kabupaten Kupang. Kualifikasi yang digelar dalam satu pekan itu akan mengambil juara dan runner-up untuk mewakili Kota Kupang dalam seri provinsi yang bakal digelar pertengahan Agustus 2017.

Inilah jadwal pertandingannya,

Sabtu (8/7/2017)

Aero Tech Sport B vs Bali United Kristal Achiles

Sikumana Putra vs Putra Oesao

Bali United Kristal Corsa vs Camar FC

Bonak Bintang Timur Kupang vs Bintang Persado

"Pertandingan dimulai tepat pukul 15.00 Wita. Harap semua tim bisa memperhatikan jadwal yang sudah dibagikan," kata Sekretaris Panitia, Vincent Mone. **