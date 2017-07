Wow! Cristiano Ronaldo Ternyata Mendapat Uang Sebesar Ini Setiap Kali Posting di Instagram

POS KUPANG. COM - Cristiano Ronaldo menghasilkan sejumlah besar uang untuk setiap postingannya di Instagram.

Pemain sepak bola berusia 32 tahun, yang memiliki lebih dari 106 juta penggemar online, diperkirakan memperoleh £ 310.000 atau setara 5,3 Miliyar untuk sertiap postinganya.

Sebuah studi menempatkan Ronaldo di urutan ketiga dalam daftar 10 orang terkaya via Instaram.

Diatasnya hanya ada penyanyi Selena Gomez (£ 425.000 per post) dan bintang reality TV Kim Kardashian (£ 387.000 per pos).

Bintang Real Madrid adalah pengguna aktif di Instagram, secara teratur menambahkan banyak gambar setiap hari.

Studi tersebut mengatakan bahwa setiap kali Ronaldo melakukannya, dia menambahkan "pundi-pundi yang signifikan untuk kekayaannya yang sudah besar."

Dia adalah satu atlet dari hanya dua dalam 10 besar di daftar tersebut.

Legenda bola basket LeBron James berada di peringkat 10, dengan sekali postinmg ia menghasilkan pendapatan 93.000 poundsterling.

Ronaldo dan James adalah dua-duanya pria dalam daftar, sementara keluarga terkenal Kardashians mendominasi.

Selain Kim, Kylie Jenner (£ 310.000 per pos), Kendall Jenner (£ 286.000 per posting), Khloe Kardashian (£ 193.000 per posting) dan Kourtney Kardashian (193.000 poundsterling per pos) menempati tempat di tujuh besar.

Ada juga model Cara Delevingne (£ 116.000 per post) dan Gigi Hadid (£ 93.000 per posting). (*)